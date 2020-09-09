В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Влашичу

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В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Влашичу

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб предложил 25 миллионов евро за хорватского полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича

"25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений", — приводит слова Медведева Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Влашич провел за ЦСКА четыре матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2024 года.

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