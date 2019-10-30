В "Зените" отреагировали на слухи об интересе клуба к защитнику "Ромы" Жуану



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб проявляет интерес к бразильскому защитнику "Ромы" Жуану Жесусу.

"Слухи про переход Жуана Жесуса в "Зенит" не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Порту", "Торино" и "Сампдория". "Рома" может согласиться на продажу бразильца, так как он не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки.

28-летний Жуан выступает за "Рому" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за римский клуб четыре матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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