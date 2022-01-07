В "Зените" отреагировали на новость о встрече с агентом Габигола

Фото инстаграм Габриэла Барбозы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицает, что представители клуба встречались с агентом нападающего "Фламенго" Габриэла Барбозы, более известного как Габигол.

"Никаких встреч с агентом Барбозы не было - это очередной слух", - сказал Медведев.

В прошлом сезоне 25-летний Барбоза сыграл за "Фламенго" 43 матча, забил 29 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 26 миллионов евро.

Помимо "Зенита" в бразильце заинтересованы "Вест Хэм" и ещё два клуба АПЛ.

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