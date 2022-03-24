В "Зените" отреагировали на новый формат лимита на легионеров в РПЛ

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался о принятых изменениях, касающихся лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

Напомним, что со следующего сезона разрешённое число иностранцев в заявке клубов вырастет с 8 до 13. Также как минимум 12 футболистов должны будут относиться к категории "доморощенные". При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

"Об этом изменении давно шла речь. Его цель - повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕврАзЭС, так и между самими легионерами. Как будет реализовываться введение нового лимита зависит от очень многих факторов. Надеюсь, мы как и раньше сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.

О возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет – успешное завершение текущего чемпионата", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

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