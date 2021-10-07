В "Зените" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

В пресс-службы петербургского "Зенита" прокомментировали решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза не увеличивать дисквалификацию иранского нападающего Сердара Азмуна, который был удален в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (1:2) за фол на голкипера соперника Сослане Джанаеве.

"Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она была услышана, знаем, что мнения экспертов разделились. Но решение принято, рассматриваемый эпизод не был признан умышленной или намеренной грубостью — оба футболиста привыкли играть до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам также остается только принять это решение", - приводит заявление пресс-службы Sport24.

Таким образом, иранец пропустит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Арсеналом", но сможет сыграть в 12-м туре со "Спартаком".

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 12 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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