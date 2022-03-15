В "Зените" отреагировали на слова Карпина об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Фото твиттер "Зенита"

Пресс-служба питерского "Зенита" дала комментарий по поводу невызова нападающего Артёма Дзюбы в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил отсутствие форварда в составе семейными обстоятельствами, а именно его переживаниями за родственников на Украине.

"Очевидно, тренера сборной не так поняли: Артём действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе, причина исключительно семейная - касается только Артёма и его близких", - сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Стоит отметить, что Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после смены главного тренера в июле прошлого года.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах за "Зенит".

Не пропустите: Жена Карпина раскрыла реальное отношение мужа к Дзюбе. | http://soccernews.ru