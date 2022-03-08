В "Зените" отреагировали на слухи о скором уходе Ловрена
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отрицает, что центральный защитник Деян Ловрен в скором времени покинет клуб.
"Ловрен намерен покинуть "Зенит"? Эта информация ни в коей мере не соответствует действительности", - сказал функционер.
Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.
Ловрен выступает за "Зенит" с 2020 года, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его соглашение с клубом действует до 2023 года.
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