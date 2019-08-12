В "Зените" отреагировали на слухи о возможной увольнении главного скаута

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В "Зените" отреагировали на слухи о возможной увольнении главного скаута
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг информацию о том, что руководство клуба собирается уволить главу скаутской службы Антона Евменова.

"Эффективная работа по усилению состава является результатом труда спортивного департамента, тренерского штаба и руководства клуба. Разговоры о возможных отставках – это просто нелепые слухи вокруг клуба. В "Зените" все работает системно: у нас есть четкий план по развитию спортивного потенциала клуба", - приводят слова Рибалты российские СМИ.

Напомним, что нынешним летом петербургский клуб купил четырех футболистов, потратив на трансферы 55,7 миллионов евро. "Зенит" пополнился вратарем Александром Васютиным (700 тысяч евро), полузащитником Алексеем Суторминым (3 миллиона евро), защитником Дугласом Сантосом (12) и нападающим Малкомом (40).

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