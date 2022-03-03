В "Зените" отреагировали на слухи о желании Ловрена покинуть клуб

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев дал комментарий по поводу будущего центрального защитника Деяна Ловрена.

"Я на связи с Деяном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт - чушь и провокация", - сказал Медведев.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Зенит" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

Контракт 32-летнего хорвата с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2023 года.

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