В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву
Фото твиттер "Крыльев Советов"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в полузащитнике "Крыльев Советов" Сергее Пиняеве.
"Мы Пиняева ни с кем не обсуждали. Это все измышления", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Напомним, что "Зенит" ведет переговоры о трансфере форварда самарского клуба Ивана Сергеева.
В этом сезоне Пиняев провел 19 игр, забил три гола и отдал один ассист.
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