В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Плеа

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В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Плеа

Фото инстаграм Алассана Плеа 

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о желании питерского клуба заполучить форварда менхенгладбахской "Боруссии" Алассана Плеа.

По словам менеджера, "сине-бело-голубые" не заинтересованы в подписании 28-летнего француза.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Плеа сыграл за "Боруссию" М 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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