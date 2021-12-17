В "Зените" отреагировали на слухи об отказе продлевать контракты с Оздоевым и Дзюбой

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев дал комментарий по поводу будущего в питерском клубе полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артёма Дзюбы.

У обоих футболистов летом истекают контракты, и появилась информация, что "сине-бело-голубые" не будут из продлевать.

"Мы не комментируем ход трансферной кампании, мы комментируем её результаты. Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите. Всё, что появляется в прессе, не имеет под собой никакого основания. Ни в одну сторону, ни в другую", - сказал Медведев.

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал 9 ассистов в 24 играх за "Зенит". Оздоев за указанный период отличился 1 голом в 6 матчах.

Не пропустите: Агент Клаудиньо высказался о будущем игрока в "Зените". | http://soccernews.ru