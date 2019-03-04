В "Зените" почтили память ушедшего из жизни легендарного певца

В "Зените" почтили память умершего солиста британской электронной группы The Prodigy Кита Флинта.

"Покойся с миром, Кит Флинт. The Prodigy играли на нашем старом стадионе "Петровский" еще в 2014 году. Он вел себя абсолютно по-джентльменски, будучи у нас в гостях", – говорится в твиттере петербургского клуба.

49-летний Флинт был обнаружен мертвым сегодня, в своем доме в графстве Эссекс.

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