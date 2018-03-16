В "Зените" подтвердили, что у Кокорина разрыв "крестов"

По результатам обследования у форварда "Зенита" Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена. Утром 16 марта об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".

Игрок получил травму в игре 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).

"В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

На восстановление от травмы может уйти около шести месяцев

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