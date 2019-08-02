В "Зените" подтвердили интерес к игроку ЦСКА Марио Фернандесу
Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина заявила, что петербургский клуб проявлял интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. Об этом сообщает "Р-Спорт".
"Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой", - сказала Илюхина.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов рассмотреть возможную продажу Фернандеса в "Зенит". Красно-синие просили за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0