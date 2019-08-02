В "Зените" подтвердили интерес к игроку ЦСКА Марио Фернандесу

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В "Зените" подтвердили интерес к игроку ЦСКА Марио Фернандесу

Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина заявила, что петербургский клуб проявлял интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой", - сказала Илюхина.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов рассмотреть возможную продажу Фернандеса в "Зенит". Красно-синие просили за 28-летнего футболиста 30 миллионов евро.

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