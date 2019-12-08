В "Зените" подтвердили интерес "Ювентуса" к Алексею Миранчуку

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В "Зените" подтвердили интерес "Ювентуса" к Алексею Миранчуку
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал, что "Ювентус" действительно интересуется полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Миранчуком.

"На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию. Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков, но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована.

Мы много общаемся со спортивным директором "Ювентуса". Совсем недавно, когда "Юве" играл в Москве, мы с ним встречались. Говорили обо всём, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке", - приводят слова Рибалты российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в "Ювентус" в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Барселоны", "Зенита" и "Интера".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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