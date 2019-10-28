В "Зените" подтвердили намерение выкупить Осорио

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой питерский клуб обязан выкупить у "Порту" защитника Йордана Осорио.

"Осорио - наш полноценный игрок. "Зенит" точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода. Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия", - сказал Медведев.

Напомним, что "Зенит" арендовал 25-летнего венесуэльца в конце августа, в его активе 5 сыгранных матчей.

Рыночная стоимость Осорио - 2,5 миллиона евро.

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