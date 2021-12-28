В "Зените" подтвердили работу по приобретению Сергеева

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о желании клуба купить нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

"Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" видят в Сергееве замену для Артёма Дзюбы, который может уйти в "Рубин".

В текущем сезоне форвард сыграл за "Крылья" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,3 миллиона евро.

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