В "Зените" похвастались количеством задействованных воспитанников в матче с "Оренбургом"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев акцентировал внимание на числе воспитанников в составе "сине-бело-голубых" во время матча 29-го тура РПЛ против "Оренбурга" (4:1).

Стоит отметить, что тренерский штаб действующего чемпиона задействовал шесть выпускников клубной академии - это Александр Васютин, Данила Прохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Леон Мусаев и Даниил Шамкин.

"Считаю, ни в одной команде такого не найти. Молодым ребятам должна помогать конкуренция в главной команде. "Зенит" своим воспитанникам даёт шанс", - сказал Медведев.

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