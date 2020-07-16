В "Зените" похвастались количеством задействованных воспитанников в матче с "Оренбургом"

Теги зенит санкт-петербургоренбургалександр медведев

В "Зените" похвастались количеством задействованных воспитанников в матче с "Оренбургом"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев акцентировал внимание на числе воспитанников в составе "сине-бело-голубых" во время матча 29-го тура РПЛ против "Оренбурга" (4:1).

Стоит отметить, что тренерский штаб действующего чемпиона задействовал шесть выпускников клубной академии - это Александр ВасютинДанила ПрохинАлексей СуторминДалер КузяевЛеон Мусаев и Даниил Шамкин.

"Считаю, ни в одной команде такого не найти. Молодым ребятам должна помогать конкуренция в главной команде. "Зенит" своим воспитанникам даёт шанс", - сказал Медведев.

Не пропустите: Шатов провёл юбилейный матч за "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов