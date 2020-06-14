В "Зените" приняли решение по Мостовому, Круговому и Терентьеву

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В "Зените" приняли решение по Мостовому, Круговому и Терентьеву

Петербургский "Зенит" по окончании вернет из аренды полузащитника Андрея Мостового ("Сочи"), а также защитников Дениса Терентьева и Данила Кругового (оба - "Уфа"), сообщает Bobsoccer.

По сведениям источника, футболисты получат шанс закрепиться в основном составе команды во время предсезонных сборов. При этом клуб, скорее всего, не будет продлевать сотрудничество с полузащитником Даниилом Лесовым, который на правах аренды играет за тульский "Арсенал".

В нынешнем сезоне 22-летний Мостовой провел 21 матч, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. 22-летний Лесовой отметился двумя мячами и двумя голевыми передачами в 24 поединках. 27-летний Терентьев принял участие в девяти поединках, 22-летний Круговой - в семи.

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