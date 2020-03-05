В "Зените" прокомментировали конфликт фанатов во время матча с "Ахматом"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу конфликта между болельщиками "сине-бело-голубых" и фанатами "Ахмата" в концовке матча 1/4 финала Кубка России.

"Хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны.

Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков "Ахмата" пошёл в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места. Слава Богу, всё обошлось без серьёзной эскалации. Это показывает, что подготовка к матчу была проведена правильно. Болельщики "Зенита" просто не учли, что такие действия здесь воспринимаются не так, как в других регионах нашей страны", - сказал Медведев.

Напомним, что "Зенит" в овертаймах одолел "Ахмат" и в полуфинале Кубка России сыграет со "Спартаком".

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