В "Зените" прокомментировали будущее Дзюбы после прихода Сергеева

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В "Зените" прокомментировали будущее Дзюбы после прихода Сергеева

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицает возможный уход из клуба нападающего Артёма Дзюбы.

"Рубин" близок к закрытию сделки по переходу Дзюбы? Информация не соответствует действительности. Этой зимой Дзюба останется в "Зените", сто процентов", - сказал Медведев.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 9 миллионов евро. 

Накануне "сине-бело-голубые" объявили о покупке форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, который считается прямым конкурентом Артёма.

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