В "Зените" прокомментировали идею с изменением формата РПЛ

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

В "Зените" прокомментировали идею с изменением формата РПЛ

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о возможном изменении формата Российской Премьер-Лиги.

"Да, мы поддерживаем подход с увеличением ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают – это очевидно. Будем работать", – приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что количество в РПЛ может быть уменьшено количество клубов до 12. Предлагается два варианта проведения турнира.

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