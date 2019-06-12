В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым

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В "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с Андреем Луневым

В "Зените" прокомментировали случай, произошедший с вратарем команды и сборной России Андреем Луневым во Внуково. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, футболиста задержала полиция после того, как голкипер конфликтовал у стойки регистрации в аэропорту. В его крови был обнаружен алкоголь.

"В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом", - сказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

Вчера, 11 июня, сборная России обыграла Кипр (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

А еще: Вратаря "Зенита" задержали в московском аэропорту в пьяном виде| http://soccernews.ru
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