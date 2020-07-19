В "Зените" прокомментировали информацию, что клуб заказал значки победителей Кубка России

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербуржцы заказали значки победителей Кубка России нынешнего сезона, хотя клуб еще не вышел даже в финал.

"Я не удержался и спрашиваю: "А правда, что вы значки к победе в Кубке сделали?" Он говорит: "Это фейк", – написал комментатор Тимур Журавель в своем Twitter.

Напомним, что полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 19 июня. Начало встречи - в 18:30 мск.

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