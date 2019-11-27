В "Зените" прокомментировали информацию о наказании Лунева



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что вратарь команды Андрей Лунев не выходит в наказание из-за несоблюдения спортивного режима.

"Дисциплинарные санкции к Луневу – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно. Лунев травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления – две-три недели, сыграет уже в следующем году", - приводят слова Медведева российские СМИ.

В последний раз Лунев выходил на поле 2 октября. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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