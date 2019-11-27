В "Зените" прокомментировали информацию о наказании Лунева
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что вратарь команды Андрей Лунев не выходит в наказание из-за несоблюдения спортивного режима.
"Дисциплинарные санкции к Луневу – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно. Лунев травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления – две-три недели, сыграет уже в следующем году", - приводят слова Медведева российские СМИ.
В последний раз Лунев выходил на поле 2 октября. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14