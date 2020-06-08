В "Зените" прокомментировали информацию об уходе Бранислава Ивановича

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб не сумел договориться о продлении контракта с сербским защитником Браниславом Ивановичем.

"Это не соответствует действительности, потому что переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками. Переговоры с игроками будут вестись после тех событий, которые я уже сказал. Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований", — приводит слова Медведева Sport24.

Иванович перешел в "Зенит" в 2017 году из "Челси". В нынешнем сезоне 36-летний футболист провел за российский клуб 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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