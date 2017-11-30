В "Зените" прокомментировали избиение Терентьева

Представители "Зенита" прокомментировали новость о том, что защитник сине-бело-голубых Денис Терентьев был избит на улицах Санкт-Петербурга.

"Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагнастирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт", - сообщили в пресс-службе. | soccernews.ru