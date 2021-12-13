В "Зените" прокомментировали попадание на "Бетис" в 1/16 Лиги Европы

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В "Зените" прокомментировали попадание на "Бетис" в 1/16 Лиги ЕвропыФото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об испанском "Бетисе", с которым сине-бело-голубых свела жеребьевка в 1/16 финала Лиги Европы.

"Хороший испанский клуб, который здорово контролирует мяч, хорошо атакует. Думаю, будет интересное противостояние – первый матч дома, ответный – на выезде.

Есть и другие интересные пары: "Барселона" – "Наполи", "Боруссия" – "Рейнджерс". Как я и говорил, за последние пару лет Лига Европы стала более значимым турниром, чем раньше. Участвуют такие сильные клубы.

Дай бог, нас будет ждать соперник в 1/8 финала. Жду интересный футбол", – сказал Медведев.

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