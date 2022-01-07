В "Зените" прокомментировали расторжение контракта с Мамманой
Фото инстаграм Эммануэля Мамманы
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сделал заявление об уходе из клуба центрального защитника Эммануэля Мамманы.
"У него был контракт с "Зенитом" до лета 2022 года. Клуб нашёл договорённости с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем. Игрок продолжит карьеру в "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса", - сказал Медведев.
25-летний Маммана выступал за "Зенит" с июля 2017 года, сыграл 41 матч и сделал 1 ассист. Последние 1,5 сезона он провёл в аренде в "Сочи".
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