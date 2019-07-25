В "Зените" прокомментировали ситуацию с Заболотным

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В "Зените" прокомментировали ситуацию с Заболотным

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что предложение "Сочи" по трансферу нападающего Антона Заболотного по-прежнему актуально, и выразил уверенность, что футболист только выиграет от такого перехода.

"Заболотный сейчас на контракте с "Зенитом". По нему остаётся предложение от "Сочи", которое ещё в силе, но сколько оно ещё будет в силе, я не знаю. Я с Антоном ещё не разговаривал, может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в "Сочи".

Все, кто ушёл в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи - наш олимпийский центр, с прекрасной инфраструктурой. Клуб "Сочи" настроен очень серьёзно. Это видно по тому, как они играют, как всё организовано. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя", - сказал Медведев.

Напомним, что Заболотный отказывается покидать "Зенит". В связи с этим форварда отправили выступать за дубль "сине-бело-голубых".

Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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