В "Зените" прокомментировали скорое освобождение Кокорина из колонии

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В "Зените" прокомментировали скорое освобождение Кокорина из колонии

Пресс-служба "Зенита" опубликовала заявление касательно решения суда освободить условно-досрочно форварда Александра Кокорина.

"Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом", - говорится в заявлении.

Скорую встречу с футболистом анонсировал и генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

"Освобождение Кокорина - это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время", - сказал Медведев.

Напомним, что Кокорин находился за решёткой с октября прошлого года - сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Не пропустите: Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт. | http://soccernews.ru
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Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

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