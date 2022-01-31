В "Зените" прокомментировали слухи о стоимости Юри Алберто

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В "Зените" прокомментировали слухи о стоимости Юри Алберто

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев дал понять, что питерский клуб не платил за форварда Юри Алберто 24 миллиона евро, как сообщалось ранее.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

"Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто – фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер – это очень близко к истине.

При достижении игроком и клубом определённых спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для "Интернасьонала", как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно", - сказал Медведев.

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