В "Зените" прокомментировали слухи о трансфере Ляказетта

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В "Зените" прокомментировали слухи о трансфере Ляказетта
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе французского нападающего лондонского "Арсенала" Александра Ляказетта.

"Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в "Зенит". Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду — в принципе невозможная ситуация. Если бы у "Зенита" было желание подписать Ляказетта, мы бы напрямую связались с его официальным представителем, потому что это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнёсся к этому предложению хоть сколь-нибудь серьёзно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время", - приводят слова Рибалты российские СМИ.

28-летний Ляказетт является воспитанником "Лиона". В 2017 году он перешел в "Арсенал" за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне французский форвард провел за лондонский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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