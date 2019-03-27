В "Зените" прокомментировали возможность допуска клубных врачей к Кокорину

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

В "Зените" прокомментировали возможность допуска клубных врачей к Кокорину

Представитель пресс-службы "Зенита" заявил, что клуб провёл все процедуры для допуска врачей к нападающему Александру Кокорину, который с октября прошлого года находится в СИЗО.

"По нашим данным, сторона защиты Александра направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть. "Зенит" со своей стороны провёл все необходимые процедуры в этом направлении", - сказал сотрудник пресс-службы "сине-бело-голубых".

Напомним, что год назад Кокорин перенёс операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок.

В следственном изоляторе у форварда начала болеть нога. Ему сделали электрофорез, который оставил ожоги на коже.

По словам адвокатов футболиста, Кокорин может стать инвалидом, если ему своевременно не оказывать необходимую помощь.

Не пропустите: Адвокат Кокорина: "Наша жалоба ушла в ЕСПЧ". | http://soccernews.ru

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