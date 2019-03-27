В "Зените" прокомментировали возможность допуска клубных врачей к Кокорину
Представитель пресс-службы "Зенита" заявил, что клуб провёл все процедуры для допуска врачей к нападающему Александру Кокорину, который с октября прошлого года находится в СИЗО.
"По нашим данным, сторона защиты Александра направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть. "Зенит" со своей стороны провёл все необходимые процедуры в этом направлении", - сказал сотрудник пресс-службы "сине-бело-голубых".
Напомним, что год назад Кокорин перенёс операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок.
В следственном изоляторе у форварда начала болеть нога. Ему сделали электрофорез, который оставил ожоги на коже.
По словам адвокатов футболиста, Кокорин может стать инвалидом, если ему своевременно не оказывать необходимую помощь.
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