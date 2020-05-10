В "Зените" прокомментировали возможный переход Сердара Азмуна в "Наполи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что российский клуб не собирается продавать иранского нападающего Сердара Азмуна в "Наполи".

"Переговоры по Азмуну ни с "Наполи", ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота — доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет", - приводят слова Медведева российские СМИ.

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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