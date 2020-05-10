В "Зените" прокомментировали возможный переход Сердара Азмуна в "Наполи"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что российский клуб не собирается продавать иранского нападающего Сердара Азмуна в "Наполи".
"Переговоры по Азмуну ни с "Наполи", ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота — доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет", - приводят слова Медведева российские СМИ.
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду "Бешикташа" Найиру. | http://soccernews.ru
главное
-
Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й
-
Аршавин прокомментировал прогулку Кержакова по Петербургу
-
Ла Лига рассказала о результатах обследования футболистов на коронавирус
-
"Лион" опроверг, что ответный матч ЛЧ с "Ювентусом" состоится 7 августа
-
Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент
Лента новостей
-
"Милан" отказал ПСЖ в трансфере основного хавбека
-
"Лацио" нацелился на воспитанника "Челси"
-
"Лион" летом готов продать лидеров атаки
-
В "Зените" прокомментировали возможный переход Сердара Азмуна в "Наполи"
-
"Рома" хочет обменять сына Клюйверта на форварда "Эвертона"
-
2
Стали известны сроки восстановления Филиппе Коутиньо
-
Гарет Бэйл может перейти в "Ньюкасл"
-
Marca объявила результаты голосования за лучший стадион в мире. "Лужники" заняли 34-е место
-
Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича
-
Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й
-
1
Уго Льорис купил пса для охраны дома за 17 тысяч евро
-
"Интер" выкупит Сенси у "Сассуоло"
-
БАТЭ обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси. В матче забито 8 голов
-
Три игрока "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом
-
Мусаев сказал, что "Краснодар" поддерживает идею с завершением чемпионата России
-
Генеральный секретарь РФС прокомментировал возможность возобновления сезона РПЛ
-
Орлов высказался о проблемах российских врачей в борьбе с пандемией коронавируса
-
Тонали готов перейти в "Интер"
-
Аршавин прокомментировал прогулку Кержакова по Петербургу
-
Радимов оценил перспективы Кокорина в Европе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16