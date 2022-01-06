В "Зените" прояснили планы клуба на зимнее трансферное окно

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В "Зените" прояснили планы клуба на зимнее трансферное окно

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев дал понять, что усиление команды текущей зимой будет точечным.

"Трансферов ради трансферов в "Зените" не будет. Разговоры о будущем Азмуна? Я уже неоднократно отмечал, что "Зенит" слухи не комментирует", - сказал Медведев.

Напомним, что питерский клуб близок к приобретению нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. В связи с этим не исключен уход Артёма Дзюбы.

"Сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ по итогам 18 туров. В плей-офф Лиги Европы зенитовцы сыграют с "Бетисом".

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