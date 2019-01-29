В "Зените" раскрыли детали трансфера Паредеса в ПСЖ

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ.

"Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории "Зенита", хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Кроме того Фурсенко прокомментировал информацию о сумма трансфера игрока. Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит за него от 40 до 47 миллионов евро.

"У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены", - добавил босс питерского клуба.

Напомним, что 24-летний Паредес подписал с ПСЖ контракт до лета 2023 года.

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