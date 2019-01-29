В "Зените" раскрыли детали трансфера Паредеса в ПСЖ

Теги псжзенит санкт-петербурглеандро паредессергей фурсенко

В "Зените" раскрыли детали трансфера Паредеса в ПСЖ

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ.

"Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории "Зенита", хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер", - приводят слова Фурсенко российские СМИ.

Кроме того Фурсенко прокомментировал информацию о сумма трансфера игрока. Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит за него от 40 до 47 миллионов евро.

"У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены", - добавил босс питерского клуба.

Напомним, что 24-летний Паредес подписал с ПСЖ контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов