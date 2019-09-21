В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле

Стало известно, когда нападающий Александр Кокорин сможет дебютировать за "Зенит" после своего возвращения.

"В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна - в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза.

В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха. Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом", - сказал генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до лета 2020 года.

Комитета РФС по статусу игроков в пятницу рассмотрел ходатайство питерского клуба и отказался регистрировать форварда на осенне-зимнюю часть сезона.

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