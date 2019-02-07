В "Зените" рассказали о ходе восстановления травмированного основного футболиста



Тренер по физподготовке "Зенита" Исаак Серрано рассказал о ходе восстановления травмированного полузащитника команды эквадорца Кристиана Нобоа.

"Позади пять месяцев реабилитации. Как-то общался с главным врачом НБА, и он отметил, что восстановление после травмы крестообразных связок у баскетболистов всегда занимает девять месяцев. В футболе принято считать, что шесть. В общем, получается период от шести до девяти. Конечно, мы хотим, чтобы Кристиан вернулся на поле как можно быстрее. Нобоа уже уверенно бегает, он начал работать с мячом, принимает участие в общекомандных упражнениях", - приводит слова Серрано официальный сайт клуба.

Напомним, что 33-летний Нобоа получил травму в августе прошлого года. У игрока был диагностирован разрыв связок колена и он перенес операцию.

В нынешнем сезоне хавбек провел пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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