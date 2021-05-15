В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о состоянии форварда Артема Дзюбы.

Завтра, 16 мая, "Зенит" сыграет против "Тамбова" в 30-м туре РПЛ.

"Мы уже стали чемпионами, однако все равно наша задача победить. Завтра у нашей молодежи будет шанс проявить себя.

С Дзюбой все хорошо, он тренируется с командой. У меня нет информации, сыграет ли он против "Тамбова", однако к сборной будет готов", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

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