В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о состоянии форварда Артема Дзюбы.
Завтра, 16 мая, "Зенит" сыграет против "Тамбова" в 30-м туре РПЛ.
"Мы уже стали чемпионами, однако все равно наша задача победить. Завтра у нашей молодежи будет шанс проявить себя.
С Дзюбой все хорошо, он тренируется с командой. У меня нет информации, сыграет ли он против "Тамбова", однако к сборной будет готов", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".
Читайте также: Дзюба поделился настроем на Евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста
-
"Краснодар" нацелился на итальянского форварда
-
Финал Кубка Англии, последний шанс "Ювентуса" на ЛЧ, чемпионский заход "Реала" и еще 2 ТОП-матча: что посмотреть на выходных?
-
Главные новости дня: 14 мая
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"
Лента новостей
-
"Арсенал" определился с будущим Артеты
-
В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы
-
"Интер" нашел замену Брозовичу в "Арсенале"
-
ЦСКА нацелился на хавбека тульского "Арсенала"
-
СМИ узнали детали контракта Агуэро с "Барселоной"
-
Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"
-
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании
-
1
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста
-
Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
-
Луис Суарес рассказал, когда завершит карьеру в сборной Уругвая
-
"Краснодар" нацелился на итальянского форварда
-
Калиниченко объяснил, почему украинская сборная прогрессирует быстрее, чем российская
-
"Хорош чепуху городить": Шмурнов жёстко отреагировал на утверждение, что Россия - флагман мирового футбола
-
"Манчестер Сити" едва не побил собственный рекорд АПЛ
-
Калиниченко оценил шансы сборной Украины дойти до полуфинала Евро-2020
-
Владелец "Фиорентины" готов продать клуб. Он назвал цену и два условия для сделки
-
Финал Кубка Англии, последний шанс "Ювентуса" на ЛЧ, чемпионский заход "Реала" и еще 2 ТОП-матча: что посмотреть на выходных?
-
Главные новости дня: 14 мая
-
Мингеса не сыграет с "Сельтой" из-за игры за "Барселону Б"