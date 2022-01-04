В "Зените" рассказали о трансфере Сергеева
Фото: инстаграм "Крыльев"/Автор неизвестен
Генеральный директор петербургский "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о состоянии трансфера форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
– На какой стадии переговоры по трансферу Сергеева?
– Трансфер в завершающей стадии, – сказал Медведев.
В нынешнем сезоне Сергеев сыграл за "Крылья" 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов и отдал четыре голевые передачи.
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