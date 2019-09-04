В "Зените" сообщили о трансферных планах на зиму

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

В "Зените" сообщили о трансферных планах на зиму
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб собирается приобрести атакующего полузащитника в зимнее трансферное окно.

"Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль "десятки", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал 45 миллионов евро за полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчука.

Минувшем летом "Зенит" купил шестерых футболистов за 66,7 миллионов евро. Клуб из Санкт-Петербурга приобрел вратаря Александра Васютина, защитников Вячеслава Караваева, Йордана Осорио, Дугласа Сантоса, полузащитника Алексея Сутормина и форварда Малкома.

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