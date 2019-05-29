В "Зените" упразднили должность президента
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что в клубе упразднили должность президента.
"С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один - президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий", - приводят слова Медведева российские СМИ.
63-летний Медведев возглавил "Зенит" в 2019 году. В минувшем сезоне петербургский клуб в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20