В "Зените" упразднили должность президента

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что в клубе упразднили должность президента.

"С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один - президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий", - приводят слова Медведева российские СМИ.

63-летний Медведев возглавил "Зенит" в 2019 году. В минувшем сезоне петербургский клуб в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.

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