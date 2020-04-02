В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты

Теги александр медведевзенит санкт-петербург

В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сказал, что футболисты клуба с пониманием отнесутся к понижению зарплаты.

Ранее стало известно, что петербургский клуб ведет переговоры об урезании доходов игроков уже ведутся.

"В трудовом законодательстве нашей страны есть раздел об оплате труда в случае простоя. В данном случае простой невынужденный - в нем не виноваты РФС, РПЛ или "Зенит". В таких случаях есть порядок выплаты заработной платы.

Но у нас речь идет о том, на какое снижение пойти, чтобы система клуба продолжила функционировать в том режиме, чтобы можно было сразу начать после перерыва. Речь не только о команде, но и о всей системе клуба с ареной, базой, академией.

Уверен, что наши игроки отнесутся к этому с пониманием и надлежащим настроем", - сказал Медведев.

Напомним, что ранее "Спартак" снизил зарплату своим футболистам.

Читайте также: "Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов