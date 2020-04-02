В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сказал, что футболисты клуба с пониманием отнесутся к понижению зарплаты.

Ранее стало известно, что петербургский клуб ведет переговоры об урезании доходов игроков уже ведутся.

"В трудовом законодательстве нашей страны есть раздел об оплате труда в случае простоя. В данном случае простой невынужденный - в нем не виноваты РФС, РПЛ или "Зенит". В таких случаях есть порядок выплаты заработной платы.

Но у нас речь идет о том, на какое снижение пойти, чтобы система клуба продолжила функционировать в том режиме, чтобы можно было сразу начать после перерыва. Речь не только о команде, но и о всей системе клуба с ареной, базой, академией.

Уверен, что наши игроки отнесутся к этому с пониманием и надлежащим настроем", - сказал Медведев.

Напомним, что ранее "Спартак" снизил зарплату своим футболистам.

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