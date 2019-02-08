В "Зените" выбрали автора лучшего гола первой части сезона
Автором лучшего гола "Зенита" в первой части сезона стал нападающий Антон Заболотный, сообщает официальный сайт клуба.
Гол Заболотного признали лучшим болельщики санкт-петербургского клуба и отдали за него 47,35 процентов голосов. Этот гол форвард забил в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Мольде" (3:1).
Приз Заболотному вручил нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
27-летний Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года из "Тосно". В нынешнем сезоне он провел 23 матча за клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10