В "Зените" выбрали автора лучшего гола первой части сезона

Автором лучшего гола "Зенита" в первой части сезона стал нападающий Антон Заболотный, сообщает официальный сайт клуба.

Гол Заболотного признали лучшим болельщики санкт-петербургского клуба и отдали за него 47,35 процентов голосов. Этот гол форвард забил в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Мольде" (3:1).

Приз Заболотному вручил нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

27-летний Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года из "Тосно". В нынешнем сезоне он провел 23 матча за клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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