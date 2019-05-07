В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля

Теги зенит санкт-петербургвильмар барриос

В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля

Лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля признан колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, сообщает официальный сайт клуба.

Колумбиец занял первое место по результатам голосования. В борьбе за эту награду он опередил защитников Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича. 

В апреле Барриос провел четыре матча и получил в них три желтые карточки.

Всего в нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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