В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля
Лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля признан колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, сообщает официальный сайт клуба.
Колумбиец занял первое место по результатам голосования. В борьбе за эту награду он опередил защитников Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича.
В апреле Барриос провел четыре матча и получил в них три желтые карточки.
Всего в нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19