В "Зените" выбрали лучшего игрока по итогам мая
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Дзюба занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 43,27 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Андрей Мостовой (25,68%), третьим - нападающий Сердар Азмун (17,79%).
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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