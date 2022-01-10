В "Зените" высказались о будущем Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем иранского нападающего команды Сердара Азмуна.

"Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет", — сказал Медведев для "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести французский "Лион". Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца этого сезона.

В нынешней кампании форвард сыграл 21 матч во всех клубных турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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