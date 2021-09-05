В "Зените" высказались о победе сборной России над Кипром
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о победе сборной России над командой Кипра (2:0) в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года.
"Самое главное – забили два мяча в ворота Кипра, победили.
Идем к выполнению нашей главной задачи – выйти с первого места на чемпионат мира в Катар. Теперь смотрим за игрой Хорватии и Словакии", – сказал Медведев.
Напомним, что в первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина была добыта ничья с Хорватией (0:0).
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